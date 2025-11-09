Ny seger för formstarka Chicago

Chicago vann med 5–1 mot Detroit

Teuvo Teraväinen avgjorde för Chicago

Tredje raka segern för Chicago

Chicago spelar riktigt bra i NHL. När laget mötte Detroit borta i Little Caesars Arena på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

New Jersey nästa för Chicago

Första perioden var jämn. Chicago inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Connor Bedard efter bara 59 sekunder, men Detroit kvitterade genom Dylan Larkin efter 4.19. Teuvo Teraväinen gav Chicago ledningen tidigt i andra perioden på pass av André Burakovsky och Tyler Bertuzzi. Även i tredje perioden var det Chicago som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Tyler Bertuzzi, André Burakovsky och Oliver Moore.

Chicagos Connor Bedard stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts på nytt i United Center den 14 december.

I nästa match möter Detroit Anaheim Ducks hemma på fredag 14 november 01.00. Chicago möter New Jersey torsdag 13 november 03.30 hemma.

Detroit–Chicago 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (0.59) Connor Bedard (Artjom Levsjunov, Teuvo Teraväinen), 1–1 (4.19) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Simon Edvinsson).

Andra perioden: 1–2 (23.22) Teuvo Teraväinen (André Burakovsky, Tyler Bertuzzi).

Tredje perioden: 1–3 (45.02) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Artjom Levsjunov), 1–4 (56.15) André Burakovsky (Connor Bedard, Louis Crevier), 1–5 (59.44) Oliver Moore (Ryan Donato, Matt Grzelcyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-0-4

Chicago: 3-1-1

Nästa match:

Detroit: Anaheim Ducks, hemma, 14 november

Chicago: New Jersey Devils, hemma, 13 november