Ny seger för Florida mot favoritmotståndet

Florida segrade – 7–6 efter förlängning

Carter Verhaeghe med två mål för Florida

Sam Bennett avgjorde för Florida

Florida har haft det lätt mot Columbus i NHL. Och på lördagen vann Florida på nytt – den här gången med hela 7–6 (1–1, 3–4, 2–1, 1–0) efter förlängning hemma i Amerant Bank Arena. Det var Floridas nionde raka seger mot Columbus.

Sam Bennett slog till 4.56 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 7–6-mål.

Florida hade före lördagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Damon Severson gjorde 1–0 till gästande Columbus efter sju minuter efter förarbete från Ivan Provorov och Cole Sillinger.

Efter 9.54 kvitterade Florida när Evan Rodrigues fick träff efter pass från Mackie Samoskevich.

Columbus gick med tre raka mål i andra perioden upp i en 1–4-ledning innan Florida svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Seth Jones för framspelad av Sam Reinhart och Sam Bennett efter 16.16.

I slutminuterna var det dock Columbus som tog greppet. Cole Sillinger gjorde 4–5 efter 18.26, på pass av Denton Mateychuk.

Columbus utökade ledningen genom Isac Lundeström efter 2.32 i tredje perioden.

Florida reducerade och kvitterade till 6–6 genom Brad Marchand och Anton Lundell i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Florida 4.56 in i förlängningen blev Sam Bennett med det avgörande förlängningsmålet.

Brad Marchand och Sam Bennett gjorde ett mål och tre assist var för Florida.

Florida har en seger och fyra förluster och 14–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har två vinster och tre förluster och 21–21 i målskillnad. Det här var Floridas sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Columbus tionde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Florida nu ligger på sjunde plats i Atlantic division. Columbus är på åttonde och sista plats i Metropolitan division.

Söndag 7 december 23.00 spelar Florida hemma mot NY Islanders. Columbus möter Washington borta i Capital One Arena måndag 8 december 01.00.

Florida–Columbus 7–6 (1–1, 3–4, 2–1, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (7.50) Damon Severson (Ivan Provorov, Cole Sillinger), 1–1 (9.54) Evan Rodrigues (Mackie Samoskevich).

Andra perioden: 1–2 (25.26) Dmitri Voronkov, 1–3 (25.52) Miles Wood (Charlie Coyle, Isac Lundeström), 1–4 (30.37) Kirill Marchenko (Adam Fantilli, Dmitri Voronkov), 2–4 (31.32) Carter Verhaeghe (Seth Jones, Brad Marchand), 3–4 (33.30) Carter Verhaeghe (Brad Marchand, Sam Bennett), 4–4 (36.16) Seth Jones (Sam Reinhart, Sam Bennett), 4–5 (38.26) Cole Sillinger (Denton Mateychuk).

Tredje perioden: 4–6 (42.32) Isac Lundeström (Miles Wood, Brendan Smith), 5–6 (44.26) Brad Marchand (Sam Bennett, Carter Verhaeghe), 6–6 (54.15) Anton Lundell (Eetu Luostarinen).

Förlängning: 7–6 (64.56) Sam Bennett (Brad Marchand, Gustav Forsling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-1-3

Columbus: 2-3-0

Nästa match:

Florida: New York Islanders, hemma, 7 december

Columbus: Washington Capitals, borta, 8 december