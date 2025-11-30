Ny seger för Flemingsberg mot drömmotståndet

Flemingsberg vann med 4–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

Flemingsbergs femte seger på de senaste sex matcherna

August Tuvinger med två mål för Flemingsberg

Flemingsberg har haft det lätt mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Och på söndagen vann Flemingsberg på nytt – den här gången med 4–2 (3–1, 0–1, 1–0) hemma i Visättra Ishall. Det var Flemingsbergs sjätte raka seger mot Tyresö Hanviken Hockey.

Segern var Flemingsbergs femte på de senaste sex matcherna.

Flemingsbergs August Tuvinger tvåmålsskytt

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Sundvisson.

Flemingsberg gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Efter 15.43 i andra perioden nätade Alexander Severin på pass av Jonatan Tapper och Eskil Kokoric och reducerade åt Tyresö Hanviken Hockey.

Flemingsberg punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.21 kvar att spela återigen genom August Tuvinger efter förarbete från Dominik Verbescuk. Tuvinger fullbordade därmed Flemingsbergs vändning.

Tyresö Hanviken Hockeys nya tabellposition är tredje plats medan Flemingsberg leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Flemingsbergs IK vunnit.

Torsdag 4 december spelar Flemingsberg borta mot Nacka 19.00 och Tyresö Hanviken Hockey mot Brinken hemma 19.40 i Tyresö Ishall.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken Hockey 4–2 (3–1, 0–1, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (3.39) Lucas Sundvisson (Sixten Lillieander, Victor Ljusbol), 1–1 (6.37) Tomas Chautur (Joakim Dahl), 2–1 (8.42) Andrii Smirnykh (Michael Lundh), 3–1 (17.12) August Tuvinger (Michael Lundh).

Andra perioden: 3–2 (35.43) Alexander Severin (Jonatan Tapper, Eskil Kokoric).

Tredje perioden: 4–2 (58.39) August Tuvinger (Dominik Verbescuk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-1-0

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Flemingsberg: Nacka HK, borta, 4 december

Tyresö Hanviken Hockey: Brinkens IF, hemma, 4 december