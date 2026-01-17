Ny seger för Färjestad mot drömmotståndet

Färjestad segrade – 4–1 mot SSK U18

Simon Näslund tvåmålsskytt för Färjestad

Edvin Näslund avgjorde för Färjestad

SSK U18 är lite av ett drömmotstånd för Färjestad. På lördagen vann Färjestad på nytt – den här gången hemma i Löfbergs Ice Arena. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 4–1 (1–1, 1–0, 2–0). Det var Färjestads sjätte raka seger mot SSK U18.

Simon Näslund gjorde två mål för Färjestad

Philip Tollefsen gjorde 1–0 till Färjestad efter 9.26 framspelad av Wille Andersson Jöhnk och Simon Näslund. SSK U18 kvitterade till 1–1 efter 19.18 när Mille Forslund hittade rätt efter förarbete från David Niederleitner och Oscar Lindén.

Efter 8.40 i andra perioden slog Edvin Näslund till på pass av Vilgot Nygren och Joacim Olsson och gav Färjestad ledningen.

3.49 in i tredje perioden slog Simon Näslund till framspelad av Wille Andersson Jöhnk och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.26 kvar att spela återigen genom Simon Näslund efter pass från Wille Andersson Jöhnk och Karl Appelqvist.

Simon Näslund gjorde två mål för Färjestad och ett målgivande pass och Wille Andersson Jöhnk hade tre assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 17–20 och SSK U18 med 14–22 i målskillnad.

Färjestad tog hem lagens senaste möte, 2012, med 4–3.

Den 26 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Scaniarinken.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Färjestad Örebro Hockey U18 i Löfbergs Arena 14.00. SSK U18 tar sig an Grums borta 13.00.

Färjestad–SSK U18 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (9.26) Philip Tollefsen (Wille Andersson Jöhnk, Simon Näslund), 1–1 (19.18) Mille Forslund (David Niederleitner, Oscar Lindén).

Andra perioden: 2–1 (28.40) Edvin Näslund (Vilgot Nygren, Joacim Olsson).

Tredje perioden: 3–1 (43.49) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk), 4–1 (58.34) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk, Karl Appelqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

SSK U18: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: Örebro HK, hemma, 18 januari 14.00

SSK U18: Grums IK, borta, 18 januari 13.00