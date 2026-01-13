Ny seger för Edmonton mot Chicago

Edmonton segrade – 4–1 mot Chicago

Evan Bouchard med två mål för Edmonton

Seger nummer 23 för Edmonton

Chicago har varit lite av ett favoritmotstånd för Edmonton. På tisdagen tog Edmonton ännu en seger borta mot Chicago. Matchen i NHL slutade 4–1 (1–0, 1–0, 2–1). Det var Edmontons fjärde raka seger mot just Chicago.

Zach Hyman gjorde 1–0 till Edmonton efter 14 minuter på passning från Evan Bouchard och Connor McDavid.

Efter 16 sekunder i andra perioden nätade Evan Bouchard framspelad av Ryan Nugent-Hopkins och Connor McDavid och gjorde 0–2.

14.46 in i tredje perioden slog Tyler Bertuzzi till på pass av Wyatt Kaiser och Andre Burakovsky och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med. Evan Bouchard stod för målet när Edmonton ökade också ledningen till 1–3 med 53 sekunder kvar att spela efter pass från Zach Hyman. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 45 sekunder kvar att spela genom Leon Draisaitl.

Edmontons Evan Bouchard stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Chicago på sjätte plats i Central division och Edmonton på andra plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton med 3–2 efter förlängning .

I nästa match möter Chicago Calgary hemma på fredag 16 januari 02.30. Edmonton möter Nashville onsdag 14 januari 02.00 borta.

Chicago–Edmonton 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (14.41) Zach Hyman (Evan Bouchard, Connor McDavid).

Andra perioden: 0–2 (20.16) Evan Bouchard (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid).

Tredje perioden: 1–2 (54.46) Tyler Bertuzzi (Wyatt Kaiser, Andre Burakovsky), 1–3 (59.07) Evan Bouchard (Zach Hyman), 1–4 (59.15) Leon Draisaitl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-0-2

Edmonton: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Calgary Flames, hemma, 16 januari 02.30

Edmonton: Nashville Predators, borta, 14 januari 02.00