Ny seger för Djurgården mot favoritmotståndet

Djurgården-seger med 7–5 mot Täby

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

David Holst avgjorde för Djurgården

Täby är lite av ett drömmotstånd för Djurgården. På söndagen vann Djurgården på nytt – den här gången hemma på Hovet. Matchen i U18 regional öst topp 6 herr slutade hela 7–5 (3–1, 3–2, 1–2). Det var Djurgårdens 15:e raka seger mot Täby.

Segern var Djurgårdens femte på de senaste sex matcherna.

AIK nästa för Djurgården

I första perioden var det Djurgården som var vassast. Laget vann perioden med 3–1.

Djurgården övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.30 genom Ville Söderström och gick upp till 5–1 innan Täby kom tillbaka och reducerade till 5–3.

Innan perioden var över hade Djurgården ryckt åt sig ledningen med 6–3.

Täby hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–2 men Djurgården kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Tom Pråhl gjorde ett mål för Djurgården och spelade dessutom fram till tre mål, Oliver Sundberg stod för två mål och ett assist och Ville Söderström gjorde ett mål och två målgivande passningar. Tim Münger gjorde två mål och en assist och Sixten Nilson gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Täby.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

Tisdag 2 december 19.00 spelar Djurgården hemma mot AIK. Täby möter AIK hemma i Tibble Ishall torsdag 4 december 19.40.

Djurgården–Täby 7–5 (3–1, 3–2, 1–2)

U18 regional öst topp 6 herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.01) Tom Pråhl (Oliver Sundberg), 2–0 (9.07) Oliver Sundberg (Egon Ekberg, Tom Pråhl), 3–0 (14.29) David Holst (William Hedlund, Ville Söderström), 3–1 (14.52) Marks Gusevs.

Andra perioden: 4–1 (20.30) Ville Söderström (Lukas Mattsson, Gustaf Révay), 5–1 (23.45) Gustaf Révay (William Hedlund, Tom Pråhl), 5–2 (25.09) Sixten Nilson (Malte Jansson, Tim Münger), 5–3 (38.05) Tim Münger (Vincent Bäckdahl, Markus Malmgren), 6–3 (38.27) David Holst (Dag Henriksson, Ville Söderström).

Tredje perioden: 6–4 (43.57) Vincent Bäckdahl (Svante Söderholm, Sixten Nilson), 7–4 (46.25) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Lukas Mattsson), 7–5 (56.59) Tim Münger (Sixten Nilson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Täby: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: AIK, hemma, 2 december

Täby: AIK, hemma, 4 december