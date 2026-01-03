Ny seger för Djurgården mot favoritmotståndet

Seger för Djurgården med 4–3 efter förlängning

Tom Pråhl matchvinnare för Djurgården

Malmö blir nästa motstånd för Djurgården

Djurgården fortsätter att ha det lätt mot Rögle i U18 Nationell södra herr. På lördagen vann Djurgården på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning hemma på Hovet. Det var Djurgårdens fjärde raka seger mot Rögle.

Tom Pråhl slog till 4.37 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Malmö nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 9.41 genom Dag Henriksson på pass av Oliver Sundberg och Dorian Eklund Aspe.

Rögle kvitterade när Arvid Stolt hittade rätt med assist av Nicolai Malm och Wille Lönqvist efter 15.13.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.35 i andra perioden genom Hugo Sandblom efter pass från Wille Lönqvist och Hugo Wieden.

Efter 19.31 i andra perioden nätade Oliver Sundberg framspelad av Egon Ekberg och Tom Pråhl och kvitterade för Djurgården.

9.29 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Dennis Lindberg och gav laget ledningen.

10.29 in i perioden slog Nils Bartholdsson till framspelad av Arvid Stolt och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.37 innan Djurgården avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Tom Pråhl.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för Djurgården med 4–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Bjäre Entreprenad Arena.

Söndag 4 januari 14.00 möter Djurgården Malmö hemma på Hovet medan Rögle spelar borta mot Huddinge IK.

Djurgården–Rögle 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.41) Dag Henriksson (Oliver Sundberg, Dorian Eklund Aspe), 1–1 (15.13) Arvid Stolt (Nicolai Malm, Wille Lönqvist).

Andra perioden: 1–2 (22.35) Hugo Sandblom (Wille Lönqvist, Hugo Wieden), 2–2 (39.31) Oliver Sundberg (Egon Ekberg, Tom Pråhl).

Tredje perioden: 3–2 (49.29) Dennis Lindberg, 3–3 (50.29) Nils Bartholdsson (Arvid Stolt).

Förlängning: 4–3 (64.37) Tom Pråhl.

Nästa match:

Djurgården: IF Malmö Redhawks, hemma, 4 januari 14.00

Rögle: Huddinge IK, borta, 4 januari 14.00

