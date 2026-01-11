Ny seger för Dalen mot Mjölby

Dalen vann med 8–3 mot Mjölby

Colin Blomberg matchvinnare för Dalen

Andra raka segern för Dalen

Dalen fortsätter att ha det lätt mot Mjölby i U18 division 1 syd B vår. På söndagen vann Dalen på nytt – den här gången med hela 8–3 (2–0, 3–2, 3–1) hemma i Smedjehov. Det var Dalens fjärde raka seger mot Mjölby.

Dalen har startat med två raka segrar, efter 6–2 mot Boro/Vetlanda J18 i premiären.

Dalen–Mjölby – mål för mål

Dalen tog ledningen efter elva minuter genom Olle Almqvist efter pass från Anton Rydqvist. Dalen gjorde också 2–0 genom Colin Blomberg assisterad av Ville Marjavaara och Lukas Johansson efter 12.48.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Dalen hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.42 genom Leo Serup och gick upp till 7–2 innan Mjölby svarade.

8–3 blev det till slut för Dalen.

Dalens Anton Rydqvist stod för ett mål och fyra assists, Leo Serup gjorde två mål och två målgivande passningar och Ville Marjavaara hade tre assists.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Dalen är Gislaveds SK U18. Lagen möts söndag 18 januari 14.00 i Smedjehov.

Dalen–Mjölby 8–3 (2–0, 3–2, 3–1)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (11.29) Olle Almqvist (Anton Rydqvist), 2–0 (12.48) Colin Blomberg (Ville Marjavaara, Lukas Johansson).

Andra perioden: 3–0 (21.20) Marcus Krause (Anton Rydqvist, Leo Serup), 3–1 (28.27) Philip Bågenklint (Isac Gustafsson), 4–1 (28.44) Colin Blomberg (Ville Marjavaara), 5–1 (30.02) Alx Fredsson (Anton Rydqvist), 5–2 (37.21) Philip Bågenklint (Theo Cannervik, Tom Engstrand).

Tredje perioden: 6–2 (47.42) Leo Serup (Anton Rydqvist), 7–2 (50.01) Anton Rydqvist (Leo Serup), 7–3 (51.19) Isak Axelsson, 8–3 (56.14) Leo Serup (Ville Marjavaara).

Nästa match:

Dalen: Gislaveds SK, hemma, 18 januari 14.00