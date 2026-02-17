Ny seger för Dalen mot favoritmotståndet

Dalen vann med 15–0 mot Mighty Ravens

Dalens tionde seger på de senaste tio matcherna

Luka Nikolic gjorde fem mål för Dalen

Dalen har haft det lätt mot Mighty Ravens i U20 Div 1 B syd vår herr. Och på tisdagen vann Dalen på nytt – den här gången med hela 15–0 (7–0, 2–0, 6–0) hemma i Smedjehov. Det var Dalens fjärde raka seger mot Mighty Ravens.

Snackisen var Luka Nikolic – som gjorde hela fem av Dalens mål.

Därmed har Dalen vunnit tio matcher i rad i U20 Div 1 B syd vår herr.

Simon Blom blev matchvinnare

Dalen var vassast i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Efter 14.18 i andra perioden slog Anton Rydqvist till framspelad av Vidar Lindström och Max Ekström och gjorde 8–0. Anton Rydqvist gjorde dessutom 9–0 efter 17.02 på pass av Vidar Lindström och Ludwig Uppenberg.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–0. Målen i sista perioden gjordes av Luka Nikolic, som gjorde fyra mål, Jonathan Sagemar och Jim Mackenhauer.

Dalen imponerar med fem segrar och 72–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mighty Ravens har två vinster och tre förluster och 15–49 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Dalen i serieledning medan Mighty Ravens är på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Dalen och Mighty Ravens den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har HC Dalen vunnit.

Dalen tar sig an Mjölby i nästa match borta lördag 21 februari 14.00. Mighty Ravens möter samma dag 14.30 Skövde HC hemma.

Dalen–Mighty Ravens 15–0 (7–0, 2–0, 6–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (4.34) Simon Blom (Royce Nundahl, Jonathan Sagemar), 2–0 (7.14) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Vidar Lindström), 3–0 (7.52) Luka Nikolic (Rasmus Cedervall), 4–0 (13.55) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 5–0 (14.35) Royce Nundahl, 6–0 (17.48) Rasmus Cedervall, 7–0 (19.21) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Simon Blom).

Andra perioden: 8–0 (34.18) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Max Ekström), 9–0 (37.02) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Ludwig Uppenberg).

Tredje perioden: 10–0 (40.51) Luka Nikolic (Jim Mackenhauer, Rasmus Cedervall), 11–0 (43.26) Luka Nikolic (Royce Nundahl), 12–0 (49.29) Luka Nikolic, 13–0 (50.18) Luka Nikolic (Olle Almqvist, Olle Halvardsson), 14–0 (50.31) Jonathan Sagemar (Simon Blom), 15–0 (57.58) Jim Mackenhauer (Olle Almqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 5-0-0

Mighty Ravens: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Mjölby HC, borta, 21 februari 14.00

Mighty Ravens: Skövde Hockey Club, hemma, 21 februari 14.30