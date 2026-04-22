Ny seger för Colorado – leder nu med 2-0

Colorado vann med 2–1 efter förlängning

Nicolas Roy matchvinnare för Colorado

Andra raka segern för Colorado

Colorado har tagit ett rejält grepp mot Los Angeles i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter seger hemma med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Colorado matchserien med 2-0.

Nicolas Roy slog till 7.44 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Colorado.

Colorado–Los Angeles – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Artemi Panarin gav Los Angeles ledningen efter 13.04 i tredje perioden efter förarbete av Trevor Moore och Quinton Byfield. 16.25 in i tredje perioden satte Gabriel Landeskog pucken framspelad av Martin Necas och Devon Toews och kvitterade.

Stor matchhjälte för blev Nicolas Roy som satte det avgörande målet för Colorado 7.44 in i förlängningen, på pass av Josh Manson och Nazem Kadri.

Nästa match spelas i Crypto.com Arena på fredag 04.00.

Colorado–Los Angeles 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Ball Arena

Tredje perioden: 0–1 (53.04) Artemi Panarin (Trevor Moore, Quinton Byfield), 1–1 (56.25) Gabriel Landeskog (Martin Necas, Devon Toews).

Förlängning: 2–1 (67.44) Nicolas Roy (Josh Manson, Nazem Kadri).

