Ny seger för Clemensnäs U18 mot favoritmotståndet
- Clemensnäs U18 vann med 3–2 efter förlängning
- Theo Holmström matchvinnare för Clemensnäs U18
- Andra raka segern för Clemensnäs U18
Tre raka segrar hade Clemensnäs U18 mot just Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Clemensnäs U18 på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Bjästa Ishall.
Theo Holmström slog till 1.32 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.
Resultatet innebär att Ö-vik Hockey U18 nu har fyra förluster i rad.
Ö-vik Hockey U18–Clemensnäs U18 – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
Efter 3.02 i andra perioden gjorde Clemensnäs U18 0–1 genom Linus Stenman.
Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Vilmer Östman efter 7.23 av perioden.
Clemensnäs U18 gjorde 1–2 genom Max Rönnberg efter 15.21.
Liam Johansson stod för målet när Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 2–2 med tolv sekunder kvar att spela.
I förlängningen tog det 1.32 innan Clemensnäs U18 avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Theo Holmström, framspelad av Filip Lööf.
Det här var fjärde mötet mellan Ö-vik Hockey U18 och Clemensnäs U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.
På söndag 8 februari 12.00 spelar Ö-vik Hockey U18 hemma mot SK Lejon U18 och Clemensnäs U18 borta mot Sundsvall Hockey U18.
Ö-vik Hockey U18–Clemensnäs U18 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)
U18 regional norr fortsättning vår herr, Bjästa Ishall
Andra perioden: 0–1 (23.02) Linus Stenman (Melwin Jalstrand), 1–1 (27.23) Vilmer Östman (Jonas Hedlund, Liam Johansson), 1–2 (35.21) Max Rönnberg (Noel Lindgren, Peter Bagrov).
Tredje perioden: 2–2 (59.48) Liam Johansson.
Förlängning: 2–3 (61.32) Theo Holmström (Filip Lööf).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Ö-vik Hockey U18: 1-1-3
Clemensnäs U18: 2-1-2
Nästa match:
Ö-vik Hockey U18: SK Lejon, hemma, 8 februari 12.00
Clemensnäs U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 8 februari 12.00
