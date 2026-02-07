Ny seger för Clemensnäs U18 mot favoritmotståndet

Clemensnäs U18 vann med 3–2 efter förlängning

Theo Holmström matchvinnare för Clemensnäs U18

Andra raka segern för Clemensnäs U18

Tre raka segrar hade Clemensnäs U18 mot just Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Clemensnäs U18 på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Bjästa Ishall.

Theo Holmström slog till 1.32 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Resultatet innebär att Ö-vik Hockey U18 nu har fyra förluster i rad.

Ö-vik Hockey U18–Clemensnäs U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 3.02 i andra perioden gjorde Clemensnäs U18 0–1 genom Linus Stenman.

Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Vilmer Östman efter 7.23 av perioden.

Clemensnäs U18 gjorde 1–2 genom Max Rönnberg efter 15.21.

Liam Johansson stod för målet när Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 2–2 med tolv sekunder kvar att spela.

I förlängningen tog det 1.32 innan Clemensnäs U18 avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Theo Holmström, framspelad av Filip Lööf.

Det här var fjärde mötet mellan Ö-vik Hockey U18 och Clemensnäs U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.

På söndag 8 februari 12.00 spelar Ö-vik Hockey U18 hemma mot SK Lejon U18 och Clemensnäs U18 borta mot Sundsvall Hockey U18.

Ö-vik Hockey U18–Clemensnäs U18 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Bjästa Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.02) Linus Stenman (Melwin Jalstrand), 1–1 (27.23) Vilmer Östman (Jonas Hedlund, Liam Johansson), 1–2 (35.21) Max Rönnberg (Noel Lindgren, Peter Bagrov).

Tredje perioden: 2–2 (59.48) Liam Johansson.

Förlängning: 2–3 (61.32) Theo Holmström (Filip Lööf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Clemensnäs U18: 2-1-2

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: SK Lejon, hemma, 8 februari 12.00

Clemensnäs U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 8 februari 12.00