Ny seger för Carolina mot favoritmotståndet

Sex raka segrar hade Carolina mot just Philadelphia i NHL inför söndagens match. Och på söndagen segrade Carolina på nytt – den här gången med 4–3 efter straffar borta i Wells Fargo Center.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina Hurricanes med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Lagen möts igen i nästa match, i PNC Arena söndag 14 december 23.00.