Ny seger för Brynäs mot drömmotståndet

Brynäs segrade – 4–2 mot SDE

Julia Östlund avgjorde för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

SDE har varit lite av ett favoritmotstånd för Brynäs. På onsdagen tog Brynäs ännu en seger hemma mot SDE. Matchen i SDHL slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1). Det var Brynäs elfte raka seger mot just SDE.

SDE nästa för Brynäs

Kayleigh Hamers gjorde 1–0 till SDE efter bara 3.31 på passning från Anneke Linser Rankila och Lisa Johansson.

Efter 12.22 i andra perioden slog Jenniina Nylund till framspelad av Hanna Thuvik och Elin Svensson och kvitterade för Brynäs.

Brynäs tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.53 genom Sara Cajanova och gick upp till 3–1 innan SDE svarade.

Till slut blev det 4–2 till Brynäs.

Brynäs har tre segrar och två förluster och 16–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har en vinst och fyra förluster och 13–16 i målskillnad.

Lagen möts igen i Enebybergs Ishall fredag 27 februari 19.00.

Brynäs–SDE 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (3.31) Kayleigh Hamers (Anneke Linser Rankila, Lisa Johansson).

Andra perioden: 1–1 (32.22) Jenniina Nylund (Hanna Thuvik, Elin Svensson).

Tredje perioden: 2–1 (44.53) Sara Cajanova (Jenny Antonsson, Anna Brenkle), 3–1 (53.41) Julia Östlund (Anna Andersson, Viivi Vainikka), 3–2 (56.49) Lisa Johansson, 4–2 (57.41) Noora Tulus (Viivi Vainikka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

SDE: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: SDE HF, borta, 27 februari 19.00

SDE: Brynäs IF, hemma, 27 februari 19.00