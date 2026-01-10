Ny seger för Borlänge mot drömmotståndet

Borlänge fortsätter att vinna mot Hudiksvall i U20 region väst herr. På lördagen segrade Borlänge på nytt – den här gången med 6–2 (4–2, 0–0, 2–0) hemma i Borlänge Ishall. Det var Borlänges femte raka seger mot Hudiksvall.

I och med detta har Hudiksvall tio förluster i rad.

Borlänge var vassast i första perioden som laget vann med 4–2.

Andra perioden blev mållös.

10.42 in i tredje perioden slog Vidar Källberg till framspelad av Arvid Bäck och Malte Lantz-Rosdahl och ökade ledningen. Efter 13.30 slog Alexander Eriksson till på nytt på pass av Vidar Källberg och Filip Eriksson och ökade ledningen för Borlänge. 6–2-målet blev matchens sista.

Alexander Eriksson gjorde tre mål för Borlänge och ett målgivande pass och Vidar Källberg stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Borlänge HF vunnit.

Lördag 17 januari möter Borlänge Strömsbro borta 16.45 och Hudiksvall möter Malung hemma 13.00.

Borlänge–Hudiksvall 6–2 (4–2, 0–0, 2–0)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (0.21) Marcus Dahlström Borsje (Måns Fagerström, Nils Strömbom), 1–1 (4.21) Alexander Eriksson (Albin Daniels), 2–1 (12.28) Alexander Eriksson (Robin Strand, Oliver Macus), 3–1 (18.13) Malte Lantz-Rosdahl (Vidar Källberg, Adrians Klavins), 4–1 (19.20) Helmer Almetun-Lantz (Alexander Eriksson, Filip Eriksson), 4–2 (19.56) Marcus Dahlström Borsje (Måns Fagerström, Nils Strömbom).

Tredje perioden: 5–2 (50.42) Vidar Källberg (Arvid Bäck, Malte Lantz-Rosdahl), 6–2 (53.30) Alexander Eriksson (Vidar Källberg, Filip Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-1-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Borlänge: Strömsbro IF, borta, 17 januari 16.45

Hudiksvall: Malungs IF, hemma, 17 januari 13.00