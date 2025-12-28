Ny seger för Bodens HF mot favoritmotståndet

Bodens HF vann med 6–2 mot Piteå

Bodens HF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joshua Laframboise gjorde två mål för Bodens HF

Bodens HF har haft det lätt mot Piteå i hockeyettan norra. Och på söndagen vann Bodens HF på nytt – den här gången med 6–2 (3–0, 1–1, 2–1) hemma i Hive Arena. Det var Bodens HF:s sjätte raka seger mot Piteå.

Segern var Bodens HF:s sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Andreas Nilsson bakom Bodens HF:s seger

Bodens HF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 8.47 i andra perioden slog David Thomasson till på pass av Andreas Nilsson och Daniel Mannberg och gjorde 4–0.

Piteås Oskar Lundkvist gjorde 4–1 efter 19.53 framspelad av Andreas Rådberg och Oscar Bramberg.

Oscar Bramberg såg till att Piteå reducerade igen efter 4.29 i tredje perioden på pass av Oskar Lundkvist och Leo Bergström.

9.07 in i tredje perioden slog Wille Åström till framspelad av Felix Dahlroth och Kevin Arvidsson och ökade ledningen.

Efter 9.23 nätade Joshua Laframboise återigen framspelad av Felix Dahlroth och Jacob Sundin och ökade ledningen för Bodens HF. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Andreas Nilsson och Daniel Mannberg gjorde ett mål och två assist var för Bodens HF.

Tisdag 30 december 19.00 möts lagen igen, i LF Arena.

Bodens HF–Piteå 6–2 (3–0, 1–1, 2–1)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (1.16) Daniel Mannberg (Andreas Nilsson), 2–0 (7.47) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, Gustav Hedberg), 3–0 (16.10) Andreas Nilsson (Daniel Mannberg, David Thomasson).

Andra perioden: 4–0 (28.47) David Thomasson (Andreas Nilsson, Daniel Mannberg), 4–1 (39.53) Oskar Lundkvist (Andreas Rådberg, Oscar Bramberg).

Tredje perioden: 4–2 (44.29) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist, Leo Bergström), 5–2 (49.07) Wille Åström (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson), 6–2 (49.23) Joshua Laframboise (Felix Dahlroth, Jacob Sundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Piteå: 1-1-3

Nästa match:

Bodens HF: Piteå HC, borta, 30 december 19.00

Piteå: Bodens HF, hemma, 30 december 19.00