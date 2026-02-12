Ny seger för BIK Karlskoga mot drömmotståndet

Seger för BIK Karlskoga med 4–1 mot Lindlöven J18

BIK Karlskogas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Ebbe Knutsson med två mål för BIK Karlskoga

Lindlöven J18 har varit lite av ett favoritmotstånd för BIK Karlskoga. På torsdagen tog BIK Karlskoga ännu en seger hemma mot Lindlöven J18. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 4–1 (3–1, 1–0, 0–0). Det var BIK Karlskogas fjärde raka seger mot just Lindlöven J18.

– Vi tycker att vi gör en bra och stabil insats rakt igenom. Vi vågar spela ut med pucken och flyttar den bra genom laget. Sedan behöver vi våga sätta mer attack mot motståndarnas mål och våga driva mer mot målet för att få ännu mer utdelning. Vi tar med oss tre poäng och blickar vidare mot söndag, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander.

Segern var BIK Karlskogas åttonde på de senaste tio matcherna.

Lindlöven J18 tog ledningen i början av första perioden genom Sixten Manfredsson.

BIK Karlskoga gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Efter 4.51 i andra perioden slog Ebbe Knutsson till återigen på pass av Williham Jonsson och Theo Granfält och gjorde 4–1.

I tredje perioden höll BIK Karlskoga i sin 4–1-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter BIK Karlskoga Malung i Nobelhallen 12.00. Lindlöven J18 tar sig an VIK Hockey U18 hemma 17.15.

BIK Karlskoga–Lindlöven J18 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (2.10) Sixten Manfredsson, 1–1 (8.50) Milton Dahlström (Vincent Axelsson, Theo Fridèn), 2–1 (11.58) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats, Williham Jonsson), 3–1 (16.00) Wiliam Nilsson.

Andra perioden: 4–1 (24.51) Ebbe Knutsson (Williham Jonsson, Theo Granfält).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 3-1-1

Lindlöven J18: 3-0-2

Nästa match:

BIK Karlskoga: Malungs IF, hemma, 15 februari 12.00

Lindlöven J18: VIK Västerås HK, hemma, 15 februari 17.15