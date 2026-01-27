Ny seger för Alvesta mot favoritmotståndet

Alvesta segrade – 5–2 mot KRIF Hockey J20

Douglas Jonsson tvåmålsskytt för Alvesta

Hampus Elmtoft matchvinnare för Alvesta

Alvesta har haft det lätt mot KRIF Hockey J20 i U20 juniorettan syd herr. Och på tisdagen vann Alvesta på nytt – den här gången med 5–2 (3–0, 1–0, 1–2) hemma i Virdavallens Ishall. Det var Alvestas åttonde raka seger mot KRIF Hockey J20.

Alvestas Douglas Jonsson tvåmålsskytt

Alvesta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 1.12.

Efter 14.05 i andra perioden nätade Douglas Jonsson på nytt på pass av Hampus Harrysson och Max Fransson och gjorde 4–0.

KRIF Hockey J20 reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Alfred Hagström och Olle Johansson i tredje perioden.

Alvesta kunde dock avgöra till 5–2 efter 6.39 i tredje perioden genom Vanni Olsson.

Petter Gulldén gjorde ett mål för Alvesta och två målgivande passningar.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta med 1–0.

Lördag 31 januari möter Alvesta Västervik hemma 15.00 och KRIF Hockey J20 möter Vänersborg hemma 14.00.

Alvesta–KRIF Hockey J20 5–2 (3–0, 1–0, 1–2)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (18.46) Douglas Jonsson (Max Fransson, Oliver Sandahl), 2–0 (19.38) Petter Gulldén (Hampus Elmtoft, Hampus Harrysson), 3–0 (19.58) Hampus Elmtoft (Petter Gulldén, Matteo Andersson).

Andra perioden: 4–0 (34.05) Douglas Jonsson (Hampus Harrysson, Max Fransson).

Tredje perioden: 4–1 (42.03) Alfred Hagström (Ludvig Huselius), 4–2 (42.15) Olle Johansson, 5–2 (46.39) Vanni Olsson (Matteo Andersson, Petter Gulldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

KRIF Hockey J20: 1-1-3

Nästa match:

Alvesta: Västerviks IK, hemma, 31 januari 15.00

KRIF Hockey J20: Vänersborgs HC, hemma, 31 januari 14.00