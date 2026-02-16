Almtuna tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Almtuna med 9–0 mot IK Göta

Leo Edin avgjorde för Almtuna

Tredje förlusten i rad för IK Göta

IK Göta har varit lite av ett drömmotstånd för Almtuna. På måndagen tog Almtuna ännu en seger borta mot IK Göta. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade hela 9–0 (1–0, 7–0, 1–0). Det var Almtunas fjärde raka seger mot just IK Göta.

Det här var Almtunas femte nolla den här säsongen.

IK Göta–Almtuna – mål för mål

Leo Edin gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 3.08 efter förarbete av Elias Ydehed och Sebastian Brunnberg.

Även i andra perioden var Almtuna starkast och gick från 0–1 till 0–8 genom två mål av Max Gustafsson, ett mål av Alvar Göthberg, ett mål av Sebastian Brunnberg, ett mål av Viktor Dahlberg, ett mål av Léon Cicek och ett mål av Oliver Magnusson.

Leo Edin gjorde också 0–9 framspelad av Sebastian Brunnberg efter 9.47 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 0–9.

Sebastian Brunnberg gjorde ett mål för Almtuna och spelade dessutom fram till tre mål, Leo Edin stod för tre poäng, varav två mål och Oliver Magnusson gjorde ett mål och två assist.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, IK Göta med 14–26 och Almtuna med 20–9 i målskillnad.

Med en omgång kvar är IK Göta sist i serien medan Almtuna är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan IK Göta och Almtuna den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Almtuna IS vunnit.

I nästa match möter IK Göta IFK Täby HC borta och Almtuna möter Huddinge hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

IK Göta–Almtuna 0–9 (0–1, 0–7, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (3.08) Leo Edin (Elias Ydehed, Sebastian Brunnberg).

Andra perioden: 0–2 (20.59) Sebastian Brunnberg (Leo Edin, Oliver Magnusson), 0–3 (21.11) Max Gustafsson (Sebastian Brunnberg), 0–4 (22.05) Oliver Magnusson (Sebastian Ljus, Gustav Leijon), 0–5 (23.36) Alvar Göthberg (Gustav Leijon, Jonas Andreasson), 0–6 (28.03) Léon Cicek (Jonas Andreasson, Viktor Dahlberg), 0–7 (28.36) Max Gustafsson (Jonathan Edin, Oliver Magnusson), 0–8 (34.44) Viktor Dahlberg (Filip Wennman, Theodor Falkenhäll).

Tredje perioden: 0–9 (49.47) Leo Edin (Sebastian Brunnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

IK Göta: IFK Täby HC, borta, 21 februari 16.00

Almtuna: Huddinge IK, hemma, 21 februari 16.00