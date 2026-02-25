Ny seger för AIK mot Mora
AIK har haft det lätt mot Mora i hockeyallsvenskan. Och på onsdagen vann AIK på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0) borta i Wibe Arena. Det var AIK:s sjätte raka seger mot Mora.
Mora–AIK – mål för mål
Mora tog ledningen efter nio minuter genom Ethan De Jong efter förarbete från Arvid Degerstedt och Connor Maceachern.
Efter 8.21 i andra perioden nätade Oscar Nord på pass av Simon Åkerström och Daniel Muzito Bagenda och kvitterade för AIK.
Oliver Johansson gav laget ledningen efter 1.03 in i tredje perioden på passning från Scott Pooley. Johansson fullbordade därmed AIK:s vändning.
Med fyra omgångar kvar är Mora på åttonde plats i tabellen medan AIK är på femte plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 27 februari. Då möter Mora Kalmar i Hatstore Arena 19.00. AIK tar sig an SSK hemma 18.00.
Mora–AIK 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Wibe Arena
Första perioden: 1–0 (9.39) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Connor Maceachern).
Andra perioden: 1–1 (28.21) Oscar Nord (Simon Åkerström, Daniel Muzito Bagenda).
Tredje perioden: 1–2 (41.03) Oliver Johansson (Scott Pooley).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 1-1-3
AIK: 2-0-3
Nästa match:
Mora: Kalmar HC, borta, 27 februari 19.00
AIK: Södertälje SK, hemma, 27 februari 18.00
