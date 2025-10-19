NY Rangers vann mot Montreal – trots underläge

NY Rangers vann med 4–3 mot Montreal

Artemij Panarin avgjorde för NY Rangers

NY Rangers gjorde fyra raka mål

Inför sista perioden var Montreal i ledningen med 2–1 i Bell Centre. Men NY Rangers vände och vann. Till slut blev det 3–4 i matchen i NHL.

Minnesota nästa för NY Rangers

Montreal startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Juraj Slafkovsky och Nick Suzuki innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Mika Zibanejad.

Andra perioden blev mållös. NY Rangers vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden inom bara 5.15.

Noah Dobson reducerade förvisso men närmare än 3–4 kom inte Montreal.

NY Rangers Artemij Panarin stod för tre poäng, varav ett mål.

Montreal har fyra vinster och en förlust och 19–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Rangers har två vinster och tre förluster och 11–9 i målskillnad.

Tisdag 21 oktober spelar Montreal hemma mot Buffalo 01.30 och NY Rangers mot Minnesota hemma 01.00 i Madison Square Garden.

Montreal–NY Rangers 3–4 (2–1, 0–0, 1–3)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (1.33) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield), 2–0 (3.42) Nick Suzuki, 2–1 (11.56) Mika Zibanejad (Adam Fox, Artemij Panarin).

Tredje perioden: 2–2 (40.34) JT Miller (Adam Fox), 2–3 (44.11) Matthew Robertson (Artemij Panarin, Conor Sheary), 2–4 (45.49) Artemij Panarin (Mika Zibanejad, Vladislav Gavrikov), 3–4 (48.26) Noah Dobson (Jayden Struble).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Montreal: Buffalo Sabres, hemma, 21 oktober

NY Rangers: Minnesota Wild, hemma, 21 oktober