NY Rangers vände underläge till seger

NY Rangers vann med 7–3 mot Washington

Alexis Lafreniere avgjorde för NY Rangers

Tredje förlusten i följd för Washington

NY Rangers hade problem och låg under med 2–3 efter två perioder i matchen i NHL mot Washington i Capital One Arena. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 7–3 för bortalaget NY Rangers.

NY Islanders nästa för NY Rangers

NY Rangers tog ledningen efter 14 minuters spel genom Taylor Raddysh efter pass från Jonny Brodzinski och Braden Schneider.

Dylan Strome och John Carlson gjorde att Washington vände till underläget till ledning med 2–1.

NY Rangers kvitterade till 2–2 genom Will Cuylle i andra perioden.

Washington tog ledningen på nytt genom Aljaksej Protas efter 12.11.

I tredje perioden var det i stället NY Rangers som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 7–3.

NY Rangers Vincent Trocheck stod för tre poäng, varav två mål, Will Cuylle gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Taylor Raddysh gjorde två mål och ett assist.

Washington har en vinst och fyra förluster och 11–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Rangers har tre vinster och två förluster och 15–13 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Washington med 1–0.

I nästa match möter Washington New Jersey borta på söndag 28 december 01.00.

Washington–NY Rangers 3–7 (0–1, 3–1, 0–5)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (14.57) Taylor Raddysh (Jonny Brodzinski, Braden Schneider).

Andra perioden: 1–1 (20.23) John Carlson (Aljaksej Protas, Ryan Leonard), 2–1 (28.40) Dylan Strome (Connor McMichael, Ryan Leonard), 2–2 (31.14) Will Cuylle (Mika Zibanejad, Vincent Trocheck), 3–2 (32.11) Aljaksej Protas (Sonny Milano, Hendrix Lapierre).

Tredje perioden: 3–3 (48.10) Taylor Raddysh (Will Cuylle, Noah Laba), 3–4 (49.18) Alexis Lafreniere (Artemi Panarin, Scott Morrow), 3–5 (53.43) Vincent Trocheck (Jonny Brodzinski, Gabriel Perreault), 3–6 (57.44) Artemi Panarin (Mika Zibanejad, Alexis Lafreniere), 3–7 (58.09) Vincent Trocheck (Will Cuylle, Taylor Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 1-1-3

NY Rangers: 3-0-2

Nästa match:

Washington: New Jersey Devils, borta, 28 december 01.00