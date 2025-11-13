NY Rangers segrare borta mot Tampa Bay

NY Rangers segrade – 7–3 mot Tampa Bay

NY Rangers vann mötet med Tampa Bay borta med 7–3 (4–3, 1–0, 2–0) på torsdagen i NHL.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för NY Rangers, som nu har fem raka segrar.

Tampa Bay–NY Rangers – mål för mål

NY Rangers var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 4–3.

Efter 18.18 i andra perioden nätade Vincent Trocheck på pass av Artemij Panarin och Vladislav Gavrikov och gjorde 3–5. NY Rangers fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–3. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Trocheck och Will Cuylle.

NY Rangers Artemij Panarin hade fyra assists.

I nästa match möter Tampa Bay Florida borta på lördag 15 november 23.00. NY Rangers möter Columbus söndag 16 november 01.00 borta.

Tampa Bay–NY Rangers 3–7 (3–4, 0–1, 0–2)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (1.06) Will Cuylle (Adam Fox, Artemij Panarin), 0–2 (3.35) JT Miller (Mika Zibanejad), 1–2 (6.04) Scott Sabourin (Curtis Douglas), 1–3 (7.12) Alexis Lafreniere (Artemij Panarin, Carson Soucy), 2–3 (13.53) Zemgus Girgensons (Yanni Gourde, Oliver Bjorkstrand), 2–4 (16.13) Will Borgen, 3–4 (17.22) Jake Guentzel (JJ Moser).

Andra perioden: 3–5 (38.18) Vincent Trocheck (Artemij Panarin, Vladislav Gavrikov).

Tredje perioden: (Urho Vaakanainen, Artemij Panarin), 3–7 (57.49) Will Cuylle (Adam Fox).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-0-2

NY Rangers: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Florida Panthers, borta, 15 november

NY Rangers: Columbus Blue Jackets, borta, 16 november