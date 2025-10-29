NY Rangers nollade Vancouver – vann med 2–0

NY Rangers vann med 2–0 mot Vancouver

Mika Zibanejad matchvinnare för NY Rangers

NY Rangers höll tätt bakåt

NY Rangers vann på bortaplan mot Vancouver i NHL i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).

Vancouver–NY Rangers – mål för mål

NY Rangers tog ledningen efter 17.29 genom Mika Zibanejad på pass av Will Cuylle och Adam Fox.

Andra perioden blev mållös. Sam Carrick stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.35 kvar att spela framspelad av Alexis Lafreniere och Adam Fox. 0–2-målet blev matchens sista.

Den 17 december möts lagen återigen, då i Madison Square Garden.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 31 oktober. Då möter Vancouver St Louis i Enterprise Center 01.00. NY Rangers tar sig an Edmonton borta 02.00.

Vancouver–NY Rangers 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (17.29) Mika Zibanejad (Will Cuylle, Adam Fox).

Tredje perioden: 0–2 (58.25) Sam Carrick (Alexis Lafreniere, Adam Fox).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: St Louis Blues, borta, 31 oktober

NY Rangers: Edmonton Oilers, borta, 31 oktober