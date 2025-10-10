NY Rangers nollade Buffalo – vann med 4–0

NY Rangers vann med 4–0 mot Buffalo

Alexis Lafreniere matchvinnare för NY Rangers

NY Rangers höll nollan

NY Rangers höll nollan när laget vann på bortaplan mot Buffalo i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–0, 0–3).

Det här var första segern för NY Rangers, efter förlust med 0–3 mot Pittsburgh i premiären.

Buffalo–NY Rangers – mål för mål

Alexis Lafreniere gav gästande NY Rangers ledningen efter elva minuters spel på pass av Vincent Trocheck och Artemi Panarin.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var NY Rangers starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Carson Soucy, J.t. Miller och Adam Fox och avgjorde matchen.

På söndag 12 oktober 01.00 spelar Buffalo borta mot Boston och NY Rangers borta mot Pittsburgh.

Buffalo–NY Rangers 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (11.48) Alexis Lafreniere (Vincent Trocheck, Artemi Panarin).

Tredje perioden: 0–2 (54.46) Carson Soucy (Will Borgen, J.t. Miller), 0–3 (57.11) J.t. Miller, 0–4 (57.25) Adam Fox (Sam Carrick).

Nästa match:

Buffalo: Boston Bruins, borta, 12 oktober

NY Rangers: Pittsburgh Penguins, borta, 12 oktober