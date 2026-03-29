NY Rangers avgjorde tät match mot Florida i tredje perioden
NY Rangers vann matchen hemma mot Florida i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Rangers drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 0–0, 3–1).
NY Rangers–Florida – mål för mål
De två första perioderna blev mållösa.
NY Rangers stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0.
Florida reducerade dock till 3–1 genom Mackie Samoskevich när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.
När lagen möttes senast vann NY Rangers med 5–1.
NY Rangers möter New Jersey i nästa match hemma onsdag 1 april 01.00. Florida möter samma dag Ottawa hemma.
NHL, Madison Square Garden
Tredje perioden: 1–0 (45.10) Adam Sykora (Adam Fox, Noah Laba), 2–0 (51.14) Conor Sheary (JT Miller), 3–0 (56.06) Adam Fox (Will Borgen), 3–1 (59.19) Mackie Samoskevich.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Rangers: 2-1-2
Florida: 1-0-4
