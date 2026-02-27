NY Islanders vann efter sen kvittering mot Montreal

Först kvitterade Anders Lee i slutminuterna och sen avgjorde Jean-Gabriel Pageau i förlängningen. Segerresultatet blev 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) för NY Islanders mot NY Islanders i NHL.

Noah Dobson gjorde 1–0 till Montreal efter 12.11 efter förarbete av Lane Hutson.

Montreal gjorde 2–0 genom Noah Dobson som gjorde sitt andra mål efter 10.06 i andra perioden.

NY Islanders reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Matthew Schaefer.

9.11 in i tredje perioden fick Cole Caufield utdelning framspelad av Ivan Demidov och Juraj Slafkovsky och gav laget ledningen. NY Islanders kvitterade till 3–3 med 1.41 kvar att spela genom Anders Lee på passning från Bo Horvat och Simon Holmström.

Stor matchhjälte för NY Islanders 1.46 in i förlängningen blev Jean-Gabriel Pageau med det avgörande 4–3-målet.

Nästa motstånd för Montreal är Washington. Lagen möts söndag 1 mars 01.00 i Bell Centre.

Montreal–NY Islanders 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (12.11) Noah Dobson (Lane Hutson).

Andra perioden: 2–0 (30.06) Noah Dobson (Alexandre Texier, Alex Newhook), 2–1 (37.56) Matthew Schaefer (Mathew Barzal, Calum Ritchie), 2–2 (38.51) Matthew Schaefer (Anthony Deangelo, Ilya Sorokin).

Tredje perioden: 3–2 (49.11) Cole Caufield (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky), 3–3 (58.19) Anders Lee (Bo Horvat, Simon Holmström).

Förlängning: 3–4 (61.46) Jean-Gabriel Pageau (Simon Holmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-2-0

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Montreal: Washington Capitals, hemma, 1 mars 01.00