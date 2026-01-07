NY Islanders förlänger segersviten mot New Jersey

NY Islanders vann med 9–0 mot New Jersey

Anthony Duclair tremålsskytt för NY Islanders

Mathew Barzal matchvinnare för NY Islanders

NY Islanders fortsätter att ha det lätt mot New Jersey i NHL. På onsdagen vann NY Islanders på nytt – den här gången med hela 9–0 (3–0, 2–0, 4–0) hemma i UBS Arena. Det var NY Islanders fjärde raka seger mot New Jersey.

Det här var sjätte gången den här säsongen som NY Islanders målvakter höll nollan.

Anthony Duclair gjorde tre mål för NY Islanders

NY Islanders stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 3.29 i andra perioden nätade Anthony Duclair på nytt framspelad av Mathew Barzal och Anthony Deangelo och gjorde 4–0.

Simon Holmström gjorde dessutom 5–0 efter 11.12 på pass av Mathew Barzal och Mathew Barzal.

NY Islanders fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Casey Cizikas, som gjorde två mål, Calum Ritchie och Anthony Deangelo.

NY Islanders Anthony Duclair stod för tre mål och två assists, Mathew Barzal gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Casey Cizikas gjorde två mål och ett målgivande pass och Anthony Deangelo gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

I nästa match, fredag 9 januari möter NY Islanders Nashville borta i Bridgestone Arena 02.00 medan New Jersey spelar borta mot Pittsburgh 01.00.

NY Islanders–New Jersey 9–0 (3–0, 2–0, 4–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (1.08) Mathew Barzal (Ryan Pulock, Matthew Schaefer), 2–0 (4.01) Anthony Duclair (Adam Pelech), 3–0 (13.31) Anthony Duclair (Casey Cizikas, Cole Mcward).

Andra perioden: 4–0 (23.29) Anthony Duclair (Mathew Barzal, Anthony Deangelo), 5–0 (31.12) Simon Holmström (Mathew Barzal, Mathew Barzal).

Tredje perioden: 6–0 (41.34) Casey Cizikas, 7–0 (51.28) Anthony Deangelo (Anthony Duclair, Maxim Sjabanov), 8–0 (58.36) Calum Ritchie (Anthony Deangelo, Kyle Maclean), 9–0 (59.02) Casey Cizikas (Anthony Duclair).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

NY Islanders: Nashville Predators, borta, 9 januari 02.00

New Jersey: Pittsburgh Penguins, borta, 9 januari 01.00