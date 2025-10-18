Norrtälje vann i förlängningen mot Örnsköldsvik Hockey

Norrtälje vann med 6–5 efter förlängning

Norrtäljes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Leijon tvåmålsskytt för Norrtälje

Norrtäljes väg till seger mot Örnsköldsvik Hockey borta i hockeyettan norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 6–5 (3–1, 2–2, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Gabriel Melin, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Norrtälje dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Örnsköldsvik Hockey reducerade och kvitterade till 5–5 genom Elias Hallin och Hugo Branthsson med knappt fem minuter kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget Norrtälje 4.59 in i förlängningen blev Gabriel Melin med det avgörande förlängningsmålet.

Norrtäljes Vladimir Chetverikov hade tre assists. Tobias Oskarsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Örnsköldsvik Hockey.

Det här var Örnsköldsvik Hockeys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrtäljes tredje uddamålsseger.

Norrtälje ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Örnsköldsvik Hockey är på tionde plats.

Nästa motstånd för Örnsköldsvik Hockey är Borlänge. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00 i Borlänge Ishall. Norrtälje tar sig an Clemensnäs borta söndag 19 oktober 16.00.

Örnsköldsvik Hockey–Norrtälje 5–6 (1–3, 2–2, 2–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (1.19) Olle Fagerström, 1–1 (2.23) Vilmer Grundström (Tobias Oskarsson, Hugo Branthsson), 1–2 (7.06) Carl Leijon (Vladimir Chetverikov, Roman Semjonov), 1–3 (15.51) Melker Kull (Olle Fagerström).

Andra perioden: 2–3 (23.57) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Felix Hälldahl), 3–3 (24.17) Frans Westberg-Gren (Charlie Krånglin, Emil Hälldahl), 3–4 (29.47) Linus Sjölund (Vladimir Chetverikov, Calle Dahlin), 3–5 (33.36) Carl Leijon (Vladimir Chetverikov, Linus Sjölund).

Tredje perioden: 4–5 (41.13) Elias Hallin (Felix Hälldahl), 5–5 (55.35) Hugo Branthsson (Elias Hallin, Tobias Oskarsson).

Förlängning: 5–6 (64.59) Gabriel Melin (Dennis Björkman, Oliver Ödman-Hadzinikolic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 2-2-1

Norrtälje: 4-0-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Borlänge HF, borta, 25 oktober

Norrtälje: Clemensnäs HC, borta, 19 oktober