Norrtälje vann efter förlängning mot Örnsköldsvik Hockey

Norrtälje-seger med 4–3 efter förlängning

Oliver Ödman-Hadzinikolic matchvinnare för Norrtälje

Andra raka segern för Norrtälje

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Norrtälje avgöra den jämna matchen hemma mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. Slutresultatet blev 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0). Oliver Ödman-Hadzinikolic blev matchhjälte för Norrtälje med sitt mål i förlängningen.

Norrtälje har startat med två raka segrar, efter 5–1 mot Clemensnäs i premiären.

Norrtälje–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Felix Hälldahl.

Norrtälje kvitterade till 1–1 genom Olle Fagerström efter 6.24.

Örnsköldsvik Hockey gjorde 1–2 genom Linus Håkansson efter 7.10 i matchen.

Norrtälje gjorde 2–2 genom Emil Carlqvist efter 8.40. Örnsköldsvik Hockey tog ledningen på nytt genom Carl Jacobson efter 2.41 i andra perioden.

Norrtälje gjorde 3–3 genom Love Lindquist tidigt i perioden av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I förlängningen tog det 1.15 till Norrtälje också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Oliver Ödman-Hadzinikolic, på pass av Gabriel Wiita-Adamsson och Calle Dahlin.

Nästa motstånd för Norrtälje är Borlänge. Lagen möts onsdag 8 oktober 19.00 i Borlänge Ishall. Örnsköldsvik Hockey tar sig an Sollentuna hemma lördag 11 oktober 16.00.

Norrtälje–Örnsköldsvik Hockey 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (2.16) Felix Hälldahl (Linus Håkansson, Mikko Kärjä), 1–1 (6.24) Olle Fagerström (Emil Carlqvist, Dennis Björkman), 1–2 (7.10) Linus Håkansson (Felix Hälldahl), 2–2 (8.40) Emil Carlqvist (Roman Semjonov, Olle Fagerström).

Andra perioden: 2–3 (22.41) Carl Jacobson (Viggo Öberg, Edvin Edlund), 3–3 (23.31) Love Lindquist (Max Mattsson, Linus Åberg).

Förlängning: 4–3 (61.15) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Wiita-Adamsson, Calle Dahlin).

Nästa match:

Norrtälje: Borlänge HF, borta, 8 oktober

Örnsköldsvik Hockey: Sollentuna HC, hemma, 11 oktober