Norrtälje IK U18 utklassade Nyköpings SK 2 U18 på hemmaplan

Norrtälje IK U18 segrade – 8–1 mot Nyköpings SK 2 U18

Oliwer Ivarsson avgjorde för Norrtälje IK U18

Andra raka segern för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med hela 8–1 (1–0, 4–1, 3–0).

Nyköpings SK 2 U18:s tränare Adam By kommenterade matchen:

– Vi gör en av våra bättre första perioder, men tyvärr klappar vi ihop och slutar köra så två bedrövliga perioder där vi helt tappar fokus på matchen och siffrorna rinner iväg.

Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för Norrtälje IK U18

Max Öbrink gjorde 1–0 till Norrtälje IK U18 efter 9.58 med assist av Oliwer Ivarsson och Hannes Blomstedt.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Norrtälje IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av William Pettersson, Kimi Blomstedt och Isak Söderman.

Oliwer Ivarsson gjorde ett mål för Norrtälje IK U18 och två målgivande passningar.

Norrtälje IK U18 har tre segrar och två förluster och 25–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköpings SK 2 U18 har fem förluster och 14–32 i målskillnad.

Det här betyder att Norrtälje IK U18 är kvar på sjätte plats och Nyköpings SK 2 U18 stannar på sjunde plats, i serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 mars i Lilla Hallen.

Torsdag 5 februari 19.30 spelar Norrtälje IK U18 borta mot Hässelby Kälvesta HC U18. Nyköpings SK 2 U18 möter SK Iron Hockey hemma i Stora Hallen lördag 7 februari 16.10.

Norrtälje IK U18–Nyköpings SK 2 U18 8–1 (1–0, 4–1, 3–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (9.58) Max Öbrink (Oliwer Ivarsson, Hannes Blomstedt).

Andra perioden: 2–0 (22.14) Oliwer Ivarsson (Max Öbrink, August Alebark), 2–1 (22.41) Gustav Nilsson (Lukas Hansson), 3–1 (29.40) Joshua Griffin, 4–1 (29.58) Victor Olsson (Isak Söderman), 5–1 (38.32) Edward Hall (Anton Persson, Kimi Blomstedt).

Tredje perioden: 6–1 (43.27) William Pettersson (Casper Sjölund, Aron Oscarsson), 7–1 (54.55) Kimi Blomstedt (Hannes Blomstedt, William Pettersson), 8–1 (55.44) Isak Söderman (Oliwer Ivarsson, Victor Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 3-0-2

Nyköpings SK 2 U18: 0-1-4

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 5 februari 19.30

Nyköpings SK 2 U18: SK Iron Hockey, hemma, 7 februari 16.10