Norrtälje besegrade Vallentuna med knapp marginal

Norrtälje vann med 3–2 mot Vallentuna

Melker Kull avgjorde för Norrtälje

Nionde förlusten i följd för Vallentuna

Norrtälje tog till slut hem segern mot Vallentuna i matchen borta i Vallentuna Ishall på fredagen. Matchen i hockeyettan norra slutade 2–3 (1–1, 0–1, 1–1).

Vallentuna–Norrtälje – mål för mål

Casper Andersson gav Vallentuna ledningen efter 13 minuters spel.

Norrtälje kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Gabriel Melin med assist av Teodor Nyström och Olle Fagerström.

Laget tog också ledningen alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Olle Fagerström hittade rätt på pass av Elvin Håkansson och Calle Dahlin.

2.29 in i tredje perioden satte Melker Kull pucken och ökade ledningen.

8.09 in i perioden fick Edwin Nordin utdelning framspelad av Theo Hårdstam och David Segh och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vallentuna.

Vallentuna har fem förluster och 9–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrtälje har tre vinster och två förluster och 13–20 i målskillnad. Det här var Vallentunas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrtäljes sjunde uddamålsseger.

Norrtälje ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Vallentuna är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Vallentuna är Sundsvall. Norrtälje tar sig an Falu IF hemma. Båda matcherna spelas söndag 30 november 16.00.

Vallentuna–Norrtälje 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (13.22) Casper Andersson, 1–1 (19.57) Gabriel Melin (Teodor Nyström, Olle Fagerström).

Andra perioden: 1–2 (39.57) Olle Fagerström (Elvin Håkansson, Calle Dahlin).

Tredje perioden: 1–3 (42.29) Melker Kull, 2–3 (48.09) Edwin Nordin (Theo Hårdstam, David Segh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-1-4

Norrtälje: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: IF Sundsvall Hockey, hemma, 30 november

Norrtälje: Falu IF, hemma, 30 november