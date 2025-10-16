Norden och Sjöholm avgjorde borta mot ÖSK/Ö-vik U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 2–1 mot ÖSK/Ö-vik U18

Fabian Norden matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

Sjunde förlusten i rad för ÖSK/Ö-vik U18

Det blev en uddamålsseger för AIK-Hockey Härnösand U18 i matchen mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B herr på torsdagen. Laget vann med 2–1 (2–1, 0–0, 0–0) borta i Bjästa Ishall.

ÖSK/Ö-vik U18–AIK-Hockey Härnösand U18 – mål för mål

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen i början av första perioden genom Alfred Sjöholm.

ÖSK/Ö-vik U18 kvitterade till 1–1 genom Leo Alenius efter 14.03.

AIK-Hockey Härnösand U18 gjorde dock 1–2 genom Fabian Norden efter 18.07 i matchen och avgjorde matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden höll AIK-Hockey Härnösand U18 i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var ÖSK/Ö-vik U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 26 november möts lagen återigen, då i Högslättens Ishall.

Nästa motstånd för ÖSK/Ö-vik U18 är Kovland U18. Lagen möts onsdag 22 oktober 19.30 i FD Maskin Arena. AIK-Hockey Härnösand U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 borta lördag 25 oktober 13.30.

ÖSK/Ö-vik U18–AIK-Hockey Härnösand U18 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (3.48) Alfred Sjöholm (Erik Öberg), 1–1 (14.03) Leo Alenius (Max Blomqvist), 1–2 (18.07) Fabian Norden (Andre Hasko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Kovlands IshF, borta, 22 oktober

AIK-Hockey Härnösand U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 25 oktober