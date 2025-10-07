Noel Blommefors i form när Jonstorp vann mot Bäcken

Jonstorp-seger med 4–2 mot Bäcken

Jonstorps Noel Blommefors tvåmålsskytt

Bäcken nu sjätte, Jonstorp på tionde plats

Bortalaget Jonstorp tog hem de tre poängen efter seger mot Bäcken i U20 region syd herr. 2–4 (0–0, 2–3, 0–1) slutade tisdagens match.

Noel Blommefors med två mål för Jonstorp

Den första perioden slutade 0–0. Jonstorp var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

9.12 in i tredje perioden slog Noel Blommefors till återigen på pass av Elias Vendel och Victor Johansson och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

För Bäcken gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Jonstorp är på tionde plats.

Lagen möts igen 18 november i Jonstorps Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Bäcken Helsingborg i Olympiarinken 16.00. Jonstorp tar sig an Halmstad HF hemma 12.00.

Bäcken–Jonstorp 2–4 (0–0, 2–3, 0–1)

U20 region syd herr, Marconihallen

Andra perioden: 0–1 (20.31) Gabriel Nordén, 1–1 (21.09) Isak Sjöström (Kevin Grahn Olsson, Philippe Holm), 1–2 (36.48) Petter Olsson (Charles Björk), 1–3 (37.36) Noel Blommefors (Victor Johansson, Vilmer Bengtsson), 2–3 (38.08) Isak Sjöström (Philippe Holm, Liam Tsoi).

Tredje perioden: 2–4 (49.12) Noel Blommefors (Elias Vendel, Victor Johansson).

Nästa match:

Bäcken: Helsingborg HC Ungdom, borta, 11 oktober

Jonstorp: Halmstad Hammers HC, hemma, 11 oktober