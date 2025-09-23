Noah Brattlöf gjorde två mål när Tingsryds AIF J20 vann mot Alvesta

Tingsryds AIF J20-seger med 6–2 mot Alvesta

Tingsryds AIF J20:s Noah Brattlöf tvåmålsskytt

Nils Carlén avgjorde för Tingsryds AIF J20

Det blev Tingsryds AIF J20 som vann matchen hemma mot Alvesta i U20 division 1 D syd herr på tisdagen. 6–2 (3–0, 1–2, 2–0) slutade matchen.

Det var Tingsryds AIF J20:s första seger, efter förlusten med 3–7 mot Boro/Vetlanda i premiären.

Noah Brattlöf med två mål för Tingsryds AIF J20

Tingsryds AIF J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.36 i mitten av perioden. Alvesta reducerade dock till 3–1 genom Alexander Stridsberg efter 6.16 av perioden.

Tingsryds AIF J20 ökade ledningen till 4–1 genom Lukas Mejrud efter 8.34 i andra perioden.

Alvesta gjorde 4–2 genom Dante Hellström efter 9.28 av perioden. Tingsryds AIF J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Noah Brattlöf och Isac Johansson.

Noah Brattlöf gjorde två mål för Tingsryds AIF J20 och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 28 oktober möts lagen återigen, då i Virdavallens Ishall.

Lördag 27 september spelar Tingsryds AIF J20 borta mot Lenhovda 14.00 och Alvesta mot Boro/Vetlanda hemma 15.00 i Virdavallens Ishall.

Tingsryds AIF J20–Alvesta 6–2 (3–0, 1–2, 2–0)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (2.24) Noah Brattlöf (Edvin Degler), 2–0 (6.50) Kiet Pothaven (Edvin Degler, Noah Brattlöf), 3–0 (11.00) Nils Carlén (Melvin Nilsson).

Andra perioden: 3–1 (26.16) Alexander Stridsberg (Vanni Olsson, Petter Gulldén), 4–1 (28.34) Lukas Mejrud (Harry Karlsson), 4–2 (29.28) Dante Hellström (Hampus Harrysson).

Tredje perioden: 5–2 (49.10) Isac Johansson (Oliver Sandsten), 6–2 (54.44) Noah Brattlöf (Dmitrij Svec).

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Lenhovda IF, borta, 27 september

Alvesta: Boro Vetlanda HC, hemma, 27 september