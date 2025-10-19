Njurunda U18 bröt Vännäs HC U18:s segersvit

Njurunda U18 vann med 6–3 mot Vännäs HC U18

Theodor Eriksson tremålsskytt för Njurunda U18

Theo Olofsson avgjorde för Njurunda U18

Efter sex segrar i rad i U18 division 1 norra B herr för Vännäs HC U18 så tog vinstsviten slut borta mot Njurunda U18. Matchen på söndagen i Modin & Zetterberg Hallen slutade 6–3 (1–1, 3–2, 2–0). Det var första förlusten i serien för Vännäs HC U18.

Första perioden var jämn. Vännäs HC U18 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Emil Holmgren efter 1.25, men Njurunda U18 kvitterade genom Theodor Eriksson i slutet av perioden. Njurunda U18 var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var det Njurunda U18 som var starkast och gick från 4–3 till 6–3 genom mål av Anton Östblom och Theodor Eriksson.

Njurunda U18:s Theodor Eriksson gjorde tre mål och Anton Östblom gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen möts igen 30 november i Vännäs Ishall.

På onsdag 22 oktober 19.30 spelar Njurunda U18 borta mot Sollefteå U18 och Vännäs HC U18 hemma mot Svedjeholmen/KB65 U18.

Njurunda U18–Vännäs HC U18 6–3 (1–1, 3–2, 2–0)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (1.25) Emil Holmgren (Lucas Noren, Oliver Nilsefur), 1–1 (18.19) Theodor Eriksson (Lukas Zetterberg).

Andra perioden: 2–1 (22.02) Theodor Eriksson (Anton Östblom), 3–1 (23.55) Theo Olofsson, 3–2 (32.58) Vincent Dahl Franzén (Oliver Nilsefur), 4–2 (35.09) Theo Olofsson (Alfred Lindholm), 4–3 (39.44) Emil Holmgren (Olle Åström, Edvin Höglander).

Tredje perioden: 5–3 (41.46) Anton Östblom (Anton Inkinen, Axel Olofsson), 6–3 (52.04) Theodor Eriksson (Anton Östblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 3-1-1

Vännäs HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Njurunda U18: Sollefteå HK, borta, 22 oktober

Vännäs HC U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 22 oktober