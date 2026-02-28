Nilsson och Vallin bakom Nyköpings SK 2 U18:s avgörande mot Värmdö HC 2

Nyköpings SK 2 U18-seger med 4–1 mot Värmdö HC 2

Tergel Uuganbayar avgjorde för Nyköpings SK 2 U18

Andra raka nederlaget för Värmdö HC 2

Nyköpings SK 2 U18 vann hemma mot Värmdö HC 2 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Gustav Nilsson gjorde 3–1 (efter 19.27) och Neo Vallin tolv sekunder senare gjorde 4–1 i sista perioden.

– En bra match. Vi tar några dumma utvisningar men som vi reder ut, med det sagt så tar vi en skön trepoängare, kommenterade Nyköpings SK 2 U18:s tränare Adam By.

Nyköpings SK 2 U18–Värmdö HC 2 – mål för mål

Love Kihlberg gav Nyköpings SK 2 U18 ledningen efter sju minuters spel på passning från David Hayd och Neo Vallin.

Efter 6.26 i andra perioden slog Niilo Virkkunen till framspelad av Elliot Gyllner och kvitterade för Värmdö HC 2.

Nyköpings SK 2 U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Tergel Uuganbayar, Gustav Nilsson och Neo Vallin och avgjorde matchen.

Nyköpings SK 2 U18 har två segrar och tre förluster och 13–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värmdö HC 2 har en vinst och fyra förluster och 18–22 i målskillnad.

Nyköpings SK 2 U18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Värmdö HC 2 ligger på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköping 2 med 4–2.

Söndag 1 mars spelar Nyköpings SK 2 U18 hemma mot Mälarö Hockey U18 15.40 och Värmdö HC 2 mot Trångsunds IF U18 hemma 16.15 i Ekhallen.

Nyköpings SK 2 U18–Värmdö HC 2 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lilla Hallen

Första perioden: 1–0 (7.55) Love Kihlberg (David Hayd, Neo Vallin).

Andra perioden: 1–1 (26.26) Niilo Virkkunen (Elliot Gyllner).

Tredje perioden: 2–1 (55.44) Tergel Uuganbayar (Olle Kusgård), 3–1 (59.27) Gustav Nilsson (Edward Edmark, Olle Kusgård), 4–1 (59.39) Neo Vallin (Neo Jansson, Arvid Rosdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 2-0-3

Värmdö HC 2: 1-0-4

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 1 mars 15.40

Värmdö HC 2: Trångsunds IF, hemma, 1 mars 16.15