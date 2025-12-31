Nick Suzuki matchhjälte med två sena mål för Montreal

Montreal vann med 3–2 efter förlängning

Tre raka mål av Montreal

Nick Suzuki blev stor matchhjälte för Montreal som tog en tung seger på bortaplan mot Florida i NHL på onsdagen. Först med kvitteringen till 2–2 efter 18.38 i tredje perioden. Sen med avgörandet till 3–2 i förlängningen.

Montreal tog därmed sjätte raka seger mot just Florida.

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Brad Marchand gav Florida ledningen efter tio minuter i tredje perioden framspelad av Sam Bennett och Seth Jones.

15.01 in i tredje perioden satte Sam Reinhart pucken på pass av Eetu Luostarinen och Anton Lundell och ökade ledningen.

15.33 in i perioden nätade Montreals Cole Caufield framspelad av Lane Hutson och Noah Dobson och reducerade.

Nick Suzuki stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 1.22 kvar att spela efter förarbete från Ivan Demidov och Cole Caufield.

Stor matchhjälte för Montreal blev Nick Suzuki som 3.24 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Lördag 3 januari 02.00 spelar Florida hemma mot NY Rangers. Montreal möter Carolina borta i Lenovo Center fredag 2 januari 01.00.

Florida–Montreal 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Tredje perioden: 1–0 (50.18) Brad Marchand (Sam Bennett, Seth Jones), 2–0 (55.01) Sam Reinhart (Eetu Luostarinen, Anton Lundell), 2–1 (55.33) Cole Caufield (Lane Hutson, Noah Dobson), 2–2 (58.38) Nick Suzuki (Ivan Demidov, Cole Caufield).

Förlängning: 2–3 (63.24) Nick Suzuki (Lane Hutson, Noah Dobson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

Montreal: 3-2-0

Nästa match:

Florida: New York Rangers, hemma, 3 januari 02.00

Montreal: Carolina Hurricanes, borta, 2 januari 01.00