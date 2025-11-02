New Jersey vann toppmötet mot Los Angeles

Seger för New Jersey med 4–1 mot Los Angeles

New Jerseys åttonde seger på de senaste tio matcherna

Dawson Mercer tvåmålsskytt för New Jersey

New Jersey besegrade Los Angeles borta i den seriefinalen med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) i NHL på söndagen.

Segern var New Jerseys åttonde på de senaste tio matcherna.

Brian Halonen blev matchvinnare

Nico Hischier gjorde 1–0 till New Jersey efter bara 1.22 på pass av Luke Hughes. Efter 3.12 i andra perioden slog Brian Halonen till framspelad av Lucas Glendening och Dennis Cholowski och gjorde 0–2. Efter 3.09 i tredje perioden ökade New Jersey på till 0–3 genom Dawson Mercer.

Los Angeles reducerade dock till 1–3 genom Andrej Kuzmenko efter 9.49 av perioden.

New Jersey kunde dock avgöra till 1–4 med 3.48 kvar av matchen genom Dawson Mercer.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars i Prudential Center.

Los Angeles tar sig an Winnipeg i nästa match hemma onsdag 5 november 04.30. New Jersey möter Anaheim Ducks borta måndag 3 november 02.00.

Los Angeles–New Jersey 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (1.22) Nico Hischier (Luke Hughes).

Andra perioden: 0–2 (23.12) Brian Halonen (Lucas Glendening, Dennis Cholowski).

Tredje perioden: 0–3 (43.09) Dawson Mercer (Jonas Siegenthaler), 1–3 (49.49) Andrej Kuzmenko (Anze Kopitar, Alex Laferriere), 1–4 (56.12) Dawson Mercer (Jacob Markstrom, Brenden Dillon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Winnipeg Jets, hemma, 5 november

New Jersey: Anaheim Ducks, borta, 3 november