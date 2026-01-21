New Jersey tog ny seger mot favoritmotståndet

New Jersey vann med 2–1 mot Edmonton

New Jerseys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cody Glass matchvinnare för New Jersey

Edmonton är lite av ett drömmotstånd för New Jersey. På onsdagen vann New Jersey på nytt – den här gången borta i Rogers Place. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 2–1, 0–0). Det var New Jerseys fjärde raka seger mot Edmonton.

Segern var New Jerseys fjärde på de senaste fem matcherna.

Vancouver nästa för New Jersey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 5.23 i andra perioden gjorde New Jersey 0–1 genom Arseni Gritsyuk.

Edmonton kvitterade till 1–1 genom Matthew Savoie efter 7.02 av perioden.

New Jersey gjorde dock 1–2 genom Cody Glass efter 8.32 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev även den mållös och New Jersey höll i sin 2–1-ledning och vann.

New Jersey ligger på fjärde plats i Metropolitan division efter matchen medan Edmonton är på andra plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann New Jersey med 5–3.

Fredag 23 januari 03.00 spelar Edmonton hemma mot Pittsburgh. New Jersey möter Vancouver borta i Rogers Arena lördag 24 januari 04.00.

Edmonton–New Jersey 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

NHL, Rogers Place

Andra perioden: 0–1 (25.23) Arseni Gritsyuk (Cody Glass, Dougie Hamilton), 1–1 (27.02) Matthew Savoie (Jake Walman, Isaac Howard), 1–2 (28.32) Cody Glass (Arseni Gritsyuk, Connor Brown).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

New Jersey: 4-0-1

Nästa match:

Edmonton: Pittsburgh Penguins, hemma, 23 januari 03.00

New Jersey: Vancouver Canucks, borta, 24 januari 04.00