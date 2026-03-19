New Jersey tog hem segern mot NY Rangers borta

New Jersey vann mötet i NHL på bortaplan mot NY Rangers, med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1).

NY Rangers–New Jersey – mål för mål

NY Rangers tog ledningen i första perioden genom Vladislav Gavrikov.

Nico Hischier och Arsenij Gritsjuk gjorde att New Jersey vände till underläget till ledning med 1–2.

NY Rangers kvitterade till 2–2 redan efter efter 19 sekunder i andra perioden genom Mika Zibanejad med assist av Gabriel Perreault. Efter 11.36 i andra perioden nätade Connor Brown på pass av Jack Hughes och Nico Hischier och gav New Jersey ledningen.

6.29 in i tredje perioden nätade New Jerseys Timo Meier på pass av Paul Cotter och ökade ledningen. 9.41 in i perioden satte Conor Sheary pucken framspelad av Matthew Robertson och JT Miller och reducerade. Men mer än så orkade NY Rangers inte med. Efter 13.05 nätade Jack Hughes på pass av Simon Nemec och Connor Brown och ökade ledningen för New Jersey. Efter 16.22 gjorde Jesper Bratt mål framspelad av Brenden Dillon och Jack Hughes och ökade ledningen för New Jersey. 3–6-målet blev matchens sista.

Jack Hughes och Connor Brown gjorde ett mål och två assist var för New Jersey.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, NY Rangers på åttonde och sista plats i Metropolitan division och New Jersey på sjunde plats i Metropolitan division.

När lagen möttes senast vann New Jersey med 6–3.

New Jersey tar sig an Washington borta samma tid.

NY Rangers–New Jersey 3–6 (1–2, 1–1, 1–3)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (15.20) Vladislav Gavrikov (Alexis Lafreniere), 1–1 (16.14) Nico Hischier (Connor Brown, Jesper Bratt), 1–2 (19.16) Arsenij Gritsjuk.

Andra perioden: 2–2 (20.19) Mika Zibanejad (Gabriel Perreault), 2–3 (31.36) Connor Brown (Jack Hughes, Nico Hischier).

Tredje perioden: 2–4 (46.29) Timo Meier (Paul Cotter), 3–4 (49.41) Conor Sheary (Matthew Robertson, JT Miller), 3–5 (53.05) Jack Hughes (Simon Nemec, Connor Brown), 3–6 (56.22) Jesper Bratt (Brenden Dillon, Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

New Jersey: 3-0-2

Nästa match: