New Jersey starkast i straffläggningen – vann borta mot Vegas

New Jersey-seger med 2–1 efter straffar

Jesper Bratt avgjorde för New Jersey

Seger nummer 19 för New Jersey

Det var jämnt hela vägen när Vegas mötte New Jersey hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jesper Bratt för.

Utah Mammoth nästa för New Jersey

Den första perioden slutade 0–0.

4.50 in i andra perioden gjorde New Jersey 1–0 genom Connor Brown.

15.49 in i tredje perioden nätade Vegas Pavel Dorofejev på pass av Mark Stone och Tomas Hertl och kvitterade.

I straffläggningen var det New Jersey som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Jesper Bratt för.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vegas på andra plats i Pacific division och New Jersey på femte plats i Metropolitan division.

När lagen senast möttes vann Vegas med 3–0.

Nästa motstånd för Vegas är Calgary. Lagen möts söndag 21 december 04.00 i Scotiabank Saddledome. New Jersey tar sig an Utah Mammoth borta lördag 20 december 03.00.

Vegas–New Jersey 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (24.50) Connor Brown.

Tredje perioden: 1–1 (55.49) Pavel Dorofejev (Mark Stone, Tomas Hertl).

Straffar: 1–2 (65.01) Jesper Bratt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 3-2-0

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Calgary Flames, borta, 21 december 04.00

New Jersey: Utah Mammoth, borta, 20 december 03.00