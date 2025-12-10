New Jersey bröt förlustsviten – vann mot Ottawa

New Jersey vann med 4–3 mot Ottawa

Cody Glass avgjorde för New Jersey

Tredje förlusten i rad för Ottawa

Efter fem förluster i rad för New Jersey i NHL kom en ljusning. Borta mot Ottawa kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Canadian Tire Centre slutade 3–4 (2–2, 1–1, 0–1).

Tampa Bay nästa för New Jersey

Ottawa tog ledningen i början av första perioden genom Drake Batherson.

New Jersey gjorde 1–1 genom Simon Nemec efter 5.08.

Ottawa tog ledningen på nytt genom Tim Stützle efter 12.48 i matchen.

New Jersey gjorde 2–2 genom Arsenij Gritsjuk med 2.07 kvar att spela.

New Jersey gjorde också 2–3 efter 4.14 i andra perioden när Paul Cotter fick träff.

Ottawas Drake Batherson gjorde 3–3 efter 10.28 framspelad av Dylan Cozens och Tim Stützle.

12.26 in i tredje perioden fick Cody Glass utdelning på pass av Arsenij Gritsjuk och Connor Brown och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

New Jerseys Connor Brown hade tre assists och Arsenij Gritsjuk gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Ottawa möter Columbus i nästa match borta fredag 12 december 01.00. New Jersey möter samma dag Tampa Bay hemma.

Ottawa–New Jersey 3–4 (2–2, 1–1, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (1.37) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Jake Sanderson), 1–1 (5.08) Simon Nemec (Connor Brown, Arsenij Gritsjuk), 2–1 (12.48) Tim Stützle (Brady Tkachuk, Dylan Cozens), 2–2 (17.53) Arsenij Gritsjuk (Connor Brown, Cody Glass).

Andra perioden: 2–3 (24.14) Paul Cotter, 3–3 (30.28) Drake Batherson (Dylan Cozens, Tim Stützle).

Tredje perioden: 3–4 (52.26) Cody Glass (Arsenij Gritsjuk, Connor Brown).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-0-4

New Jersey: 1-0-4

Nästa match:

Ottawa: Columbus Blue Jackets, borta, 12 december 01.00

New Jersey: Tampa Bay Lightning, hemma, 12 december 01.00