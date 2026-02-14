Nässjö utklassade Rydaholm på bortaplan

Nässjö segrade – 10–2 mot Rydaholm

Nässjös nionde seger på de senaste tio matcherna

Kalle Westerström med tre mål för Nässjö

Nässjö dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Rydaholm i U20 Div 1 C syd vår herr med hela 10–2 (3–1, 4–1, 3–0).

Segern var Nässjös nionde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Noel Johansson blev matchvinnare

Nässjö var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Friman, Kalle Westerström och Wilmer Nyberg.

Nässjös Wilmer Bellander stod för fyra poäng, varav ett mål, Kalle Westerström gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Robin Paulin gjorde ett mål och två assist och Viggo Svärd Sandelius gjorde ett mål och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann Nässjö med 9–3.

Rydaholm tar sig an Nybro i nästa match borta tisdag 17 februari 19.10. Nässjö möter samma dag 19.30 Gislaved hemma.

Rydaholm–Nässjö 2–10 (1–3, 1–4, 0–3)

U20 Div 1 C syd vår herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (1.23) Hugo Friman (Vilmer Jädernäs), 1–1 (9.04) Vilgot Andersson, 1–2 (16.38) Viggo Svärd Sandelius (Olle Johansson, Robin Paulin), 1–3 (19.18) Noel Johansson (Viggo Svärd Sandelius, Robin Paulin).

Andra perioden: 2–3 (20.22) Moltas Tingskog (Noah Frigert), 2–4 (22.59) Kalle Westerström (Olle Johansson, Adam Hassan Johansson), 2–5 (26.14) Kalle Westerström (Wilmer Bellander), 2–6 (28.36) Robin Paulin (Zeb Wedenhjelm, Viggo Svärd Sandelius), 2–7 (30.26) Wilmer Bellander (Kalle Westerström).

Tredje perioden: 2–8 (43.20) Wilmer Nyberg (Wilmer Bellander, William Svärd), 2–9 (52.53) Hugo Friman (William Svärd), 2–10 (56.03) Kalle Westerström (Oscar Eriksson, Wilmer Bellander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 3-0-2

Nässjö: 4-0-1

Nästa match:

Rydaholm: Nybro Vikings IF, borta, 17 februari 19.10

Nässjö: Gislaveds SK, hemma, 17 februari 19.30