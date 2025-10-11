Nässjö utklassade Mighty Ravens – vann med 11–2

Seger för Nässjö med 11–2 mot Mighty Ravens

Adam Rooth gjorde två mål för Nässjö

Andra raka segern för Nässjö

Nässjö övertygade när laget vann på hemmaplan mot Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr med hela 11–2 (2–0, 5–2, 4–0).

Adam Rooth med två mål för Nässjö

I första perioden var det Nässjö som dominerade. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Bellander, Adam Rooth, Noel Johansson och Oscar Eriksson.

Nässjös Zeb Wedenhjelm hade fyra assists, Wilmer Bellander stod för ett mål och två assists, Noel Johansson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Wilmer Nyberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Mighty Ravens har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Nässjö har nio poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Stångebro Ishall.

Tisdag 14 oktober spelar Nässjö hemma mot Västervik 19.40 och Mighty Ravens mot Tranås hemma 19.00 i Stångebro Ishall.

Nässjö–Mighty Ravens 11–2 (2–0, 5–2, 4–0)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (14.03) Hugo Friman (Olle Johansson, Leo Beiron), 2–0 (14.41) Sigge Eriksson (Viktor Svanberg, Wilmer Bellander).

Andra perioden: 2–1 (22.45) Hugo Ahlenbäck (Leo Weinhandl), 3–1 (27.37) Adam Rooth, 4–1 (32.53) Viggo Svärd Sandelius (Oscar Eriksson, Zeb Wedenhjelm), 4–2 (34.12) Charlie Sjöstrand Archibald (Gergö Kotán, Leo Weinhandl), 5–2 (36.29) Casper Lönn (Wilmer Bellander, Noel Johansson), 6–2 (36.59) Kalle Westerström (Zeb Wedenhjelm, Wilmer Nyberg), 7–2 (39.50) Wilmer Nyberg (Zeb Wedenhjelm, Viggo Svärd Sandelius).

Tredje perioden: 8–2 (40.49) Noel Johansson (Sigge Eriksson), 9–2 (49.32) Adam Rooth (Wilmer Nyberg), 10–2 (55.18) Wilmer Bellander (Noel Johansson, Zeb Wedenhjelm), 11–2 (56.49) Oscar Eriksson (Leo Beiron).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-1-1

Mighty Ravens: 0-0-5

Nästa match:

Nässjö: Västerviks IK, hemma, 14 oktober

Mighty Ravens: Tranås AIF, hemma, 14 oktober