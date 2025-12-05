Nashville vann i förlängningen mot Florida

Seger för Nashville med 2–1 efter förlängning

Nashvilles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Steven Stamkos matchvinnare för Nashville

Matchen i NHL mellan hemmalaget Florida och gästande Nashville var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0). Steven Stamkos spelade en avgörande roll för Nashville med det vinnande målet i förlängningen.

Med det tog bortalaget Nashville en skön revansch, eftersom Florida vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–3.

Segern var Nashvilles fjärde på de senaste fem matcherna.

Carolina nästa för Nashville

Carter Verhaeghe gav Florida ledningen efter 16.43 efter förarbete av Sam Bennett och AJ Greer.

Andra perioden blev mållös.

13.41 in i tredje perioden fick Ryan O’Reilly utdelning på pass av Michael Bunting och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Nashville blev Steven Stamkos som 4.03 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Floridas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nashvilles sjätte uddamålsseger.

Nästa motstånd för Florida är Columbus. Lagen möts lördag 6 december 21.30 i Amerant Bank Arena. Nashville tar sig an Carolina borta söndag 7 december 01.00.

Florida–Nashville 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (16.43) Carter Verhaeghe (Sam Bennett, AJ Greer).

Tredje perioden: 1–1 (53.41) Ryan O’Reilly (Michael Bunting).

Förlängning: 1–2 (64.03) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Roman Josi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-1-3

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Columbus Blue Jackets, hemma, 6 december

Nashville: Carolina Hurricanes, borta, 7 december