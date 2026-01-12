Nashville vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Washington

Seger för Nashville med 3–2 mot Washington

Roman Josi matchvinnare för Nashville

Tre raka mål av Nashville

Det blev seger för Nashville hemma mot Washington i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Cole Smith 2–1 och drygt två minuter senare Roman Josi 3–1. Matchen slutade 3–2 (1–1, 0–0, 2–1).

Nashville–Washington – mål för mål

Alex Ovetjkin gjorde 1–0 till gästerna Washington efter fem minuters spel assisterad av John Carlson och Ryan Leonard. Nashville kvitterade genom Steven Stamkos på pass av Filip Forsberg och Roman Josi efter 13.15.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Nashville startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Cole Smith och Roman Josi. Washington gjorde 2–3 genom Ethen Frank efter 09.03 men kom aldrig närmare.

Roman Josi gjorde ett mål för Nashville och spelade dessutom fram till två mål.

Nashville har tre segrar och två förluster och 11–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 17–15 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 februari i Capital One Arena.

Onsdag 14 januari spelar Nashville hemma mot Edmonton 02.00 och Washington mot Montreal hemma 01.00 i Capital One Arena.

Nashville–Washington 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (5.56) Alex Ovetjkin (John Carlson, Ryan Leonard), 1–1 (13.15) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Roman Josi).

Tredje perioden: 2–1 (41.12) Cole Smith (Roman Josi, Reid Schaefer), 3–1 (43.29) Roman Josi (Steven Stamkos, Ryan O’Reilly), 3–2 (49.03) Ethen Frank (Alex Ovetjkin, Dylan Strome).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Washington: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Edmonton Oilers, hemma, 14 januari 02.00

Washington: Montreal Canadiens, hemma, 14 januari 01.00