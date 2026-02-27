Nashville avgjorde i tredje perioden i segern mot Chicago

Seger för Nashville med 4–2 mot Chicago

Ryan O’Reilly matchvinnare för Nashville

Andra raka förlusten för Chicago

Nashville vann matchen hemma mot Chicago i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nashville drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–0, 0–1, 3–1).

Dallas nästa för Nashville

Filip Forsberg gjorde 1–0 till Nashville efter 13 minuters spel.

Efter 4.13 i andra perioden nätade Connor Bedard på pass av Ryan Greene och Alex Vlasic och kvitterade för Chicago.

Chicago tog ledningen med 1–2 genom Tyler Bertuzzi efter 3.16 i tredje perioden.

Nashville gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. 3–2-målet kom med bara 3.16 kvar att spela genom Ryan O’Reilly. Och med 48 sekunder kvar att spela kom också 4–2 genom Steven Stamkos.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 mars 02.00 spelar Nashville borta mot Dallas.

Nashville–Chicago 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (13.50) Filip Forsberg.

Andra perioden: 1–1 (24.13) Connor Bedard (Ryan Greene, Alex Vlasic).

Tredje perioden: 1–2 (43.16) Tyler Bertuzzi (Teuvo Teräväinen, Sam Rinzel), 2–2 (47.12) Matthew Wood (Erik Haula, Luke Evangelista), 3–2 (56.44) Ryan O’Reilly (Roman Josi), 4–2 (59.12) Steven Stamkos.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-1-1

Chicago: 1-0-4

Nästa match:

Nashville: Dallas Stars, borta, 1 mars 02.00