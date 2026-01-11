Nacka vann klart borta mot Enköping

Nacka vann med 7–2 mot Enköping

Wilson Wikholm matchvinnare för Nacka

Andra raka segern för Nacka

Det blev en klar seger för Nacka när laget vann på bortaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Nacka vann med klara 7–2 (2–0, 2–0, 3–2).

Sollentuna nästa för Nacka

Otto Gregersen gav Nacka ledningen efter 15.14 efter pass från Anton Dufåker och Hugo Mikaelsson. Laget ökade också ledningen till 0–2 när William Kolm fick träff efter 19.44.

Efter 1.07 i andra perioden slog Wilson Wikholm till på pass av Jonathan Forsström och gjorde 0–3. Milton Stålmarck gjorde dessutom 0–4 efter 15.30 framspelad av Melker Nordström och Love Martiniussen.

Nacka vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–7.

Noel Dourrouj gjorde ett mål för Nacka och spelade fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Nacka Ishall den 15 februari.

Enköping tar sig an Tyresö Hanviken Hockey i nästa match borta torsdag 15 januari 19.40. Nacka möter samma dag 19.00 Sollentuna hemma.

Enköping–Nacka 2–7 (0–2, 0–2, 2–3)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (15.14) Otto Gregersen (Anton Dufåker, Hugo Mikaelsson), 0–2 (19.44) William Kolm.

Andra perioden: 0–3 (21.07) Wilson Wikholm (Jonathan Forsström), 0–4 (35.30) Milton Stålmarck (Melker Nordström, Love Martiniussen).

Tredje perioden: 1–4 (44.42) Neo Aronsson (Daniel Lindeberg), 1–5 (45.01) Noel Dourrouj (Melvin Kull, Vidar Bildsten), 2–5 (45.47) Carl-Hugo Schartau, 2–6 (52.09) Vidar Bildsten (Erik Lanestrand, Noel Dourrouj), 2–7 (56.23) Erik Lanestrand (Noel Dourrouj, Bailey Bascones).

Nästa match:

Enköping: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 15 januari 19.40

Nacka: Sollentuna HC, hemma, 15 januari 19.00