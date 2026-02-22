Nacka starkast i straffläggningen – vann hemma mot SDE

Nacka vann med 4–3 efter straffar

Nackas femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Mikaelsson avgjorde för Nacka

Nacka vann till slut en jämn match mot SDE i U18 regional öst fortsättning vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där Nacka var starkare och vann med 4–3 (0–0, 3–3, 0–0, 0–0, 1–0). Hugo Mikaelsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Nackas femte på de senaste sex matcherna, och sjunde raka segern på hemmaplan.

Nacka–SDE – mål för mål

Första perioden blev mållös.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Nacka som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Hugo Mikaelsson för.

Med fyra omgångar kvar är Nacka på tredje plats i tabellen medan SDE är på femte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Torsdag 26 februari möter Nacka Viggbyholm borta 19.10 och SDE möter Tyresö Hanviken Hockey hemma 20.10.

Nacka–SDE 4–3 (0–0, 3–3, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.44) Bailey Bascones (Melvin Kull, Melker Nordström), 1–1 (24.45) Ludvig Råsten (Ludvig Schmidt Lindqvist), 2–1 (26.11) William Kolm (Jonathan Forsström, Malte Liljegren), 2–2 (27.21) Adam Mauritzon (Emmanuel Mouillé, Olle Gabrielsson), 2–3 (29.06) Adam Mauritzon (Emmanuel Mouillé), 3–3 (38.47) Vidar Bildsten (Bailey Bascones, Melvin Kull).

Straffar: 4–3 (65.00) Hugo Mikaelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 4-0-1

SDE: 2-2-1

Nästa match:

Nacka: Viggbyholms IK, borta, 26 februari 19.10

SDE: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 26 februari 20.10