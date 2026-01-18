Mörrums Noa Lindqvist-Muci bakom två mål i segern mot Grums

Seger för Mörrum med 5–2 mot Grums

Noa Lindqvist-Muci med två mål för Mörrum

Andra raka förlusten för Grums

Hemmalaget Mörrum vann mot Grums i hockeyettan södra. 5–2 (0–0, 3–1, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Mörrums Noa Lindqvist-Muci tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0.

Mörrum tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.40 genom Kevin Engvall och gick upp till 2–0 innan Grums svarade.

I periodpausen hade Mörrum ledningen med 3–1.

Efter 12.43 i tredje perioden ökade Mörrum på till 4–1 återigen genom Noa Lindqvist-Muci.

Grums reducerade dock till 4–2 genom Joel Nyman efter 13.08 av perioden.

Mörrum kunde dock avgöra till 5–2 med 4.31 kvar av matchen genom Mathias Kemppi.

Mörrums Mathias Kemppi stod för ett mål och två assists.

Mörrum ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Grums är på 19:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mörrum med 2–0.

Onsdag 21 januari 19.00 spelar Mörrum borta mot Halmstad. Grums möter Västervik hemma i Billerudhallen söndag 25 januari 16.00.

Mörrum–Grums 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Andra perioden: 1–0 (23.40) Kevin Engvall (Hugo Blomberg, Mathias Kemppi), 2–0 (26.10) Ludwig Lönqvist (Mathias Kemppi, Alexander Sandberg), 2–1 (35.23) Joel Nyman (Erik Röhr, Elliot Ståhlberg), 3–1 (40.00) Noa Lindqvist-Muci.

Tredje perioden: 4–1 (52.43) Noa Lindqvist-Muci (Hampus Johannesson), 4–2 (53.08) Joel Nyman (Eric Granrud, Elliot Ståhlberg), 5–2 (55.29) Mathias Kemppi (Ludwig Lönqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-0-3

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Mörrum: Halmstad Hammers HC, borta, 21 januari 19.00

Grums: Västerviks IK, hemma, 25 januari 16.00